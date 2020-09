A Torre Eiffel, em Paris, foi esta quarta-feira evacuada depois de uma ameaça de bomba comunicada à polícia, avançou o 'Le Figaro'.

Por volta das 11h locais (12h00 em Portugal continental), a polícia recebeu uma chamada telefónica anónima, dando conta de que uma bomba foi colocado no interior do edifício. "O monumento foi evacuado pelas 12h00, e as verificações estão a ocorrer", confirmou ao jornal francês junto da sociedade detentora da Torre Eiffel.

Por precaução, as autoridades criaram um perímetro de segurança em torno no monumento — conforme pode ser visto em vários vídeos a circular nas redes sociais.

Cerca das 14.15 (13.15 em Lisboa) o alerta foi levantado e o monumento reaberto.