Obras de construção das novas linhas do Metro em Vila Nova de Gaia, 30 de maio de 2022. A linha Rubi será uma nova linha do Metro do Porto entre Santo Ovídio (Vila Nova de Gaia) e Casa da Música (Porto), com passagem na estação ferroviária das Devesas, em Gaia, e incluindo uma nova ponte sobre o rio Douro, entre as zonas do Candal (Gaia) e do Campo Alegre (Porto). JOSÉ COELHO/LUSA

Lusa