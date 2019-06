“Tanto no Montijo como na Moita, a greve tem a ver essencialmente com a falta de pessoal para distribuir o correio, o que faz com que os elementos existentes fiquem sobrecarregados por fazerem o trabalho em dobro”, adiantou à Lusa o secretário-geral do Sindicato Democrático dos Trabalhadores dos Correios, Telecomunicações, Media e Serviços (SINDETELCO), Vítor Pereira.

Em cada um destes concelhos trabalham “cerca de 18 carteiros”, mas, segundo Vítor Pereira, no Montijo são necessários pelo menos mais três, enquanto na Moita há uma carência de nove trabalhadores.

Além disso, o sindicalista advertiu que é preciso um novo “estudo sobre os giros dos carteiros para aumentar os domicílios” nestas duas zonas e, sobretudo, no Montijo onde a população “tem crescido exponencialmente”.

Segundo Vítor Pereira, a juntar-se a este esforço diário que “dura há semanas”, a empresa de correios “não paga o trabalho extraordinário”.