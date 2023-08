Irvin Cartagena também foi condenado a cinco anos, em liberdade condicional, por crime de conspiração para distribuir heroína, fentanil e análogos de fentanil, de acordo com uma declaração do procurador dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova Iorque.

“Michael K. Williams perdeu tragicamente a vida depois de usar as drogas que Cartagena lhe vendia. Embora o seu produto já tivesse custado uma vida, Cartagena e seus cúmplices continuaram a vender heroína com fentanil potencialmente letal”, disse o procurador-geral Damian Williams.

Cartagena, também conhecido como “Olhos Verdes”, era um dos quatro homens acusados de fazer parte de uma rede de narcotráfico que vendia drogas para o cartel e já se tinha declarado culpado no início de abril deste ano.

Os promotores alegaram que Cartagena foi a pessoa que conduziu “a transação individual” com Williams pouco antes de o ator morrer de overdose acidental, e mesmo assim Cartagena e seus cúmplices continuaram a vender heroína com fentanil em plena luz do dia, em Brooklyn e Manhattan, de acordo com a Procuradoria dos Estados Unidos.

Após a morte de Williams, Cartagena fugiu para Porto Rico, onde acabou por ser preso em fevereiro de 2022.

O ator norte-americano Michael K. Williams, que ficou conhecido por interpretar Omar Little na série televisiva “The Wire”, foi encontrado morto no seu apartamento em Brooklyn, em Nova Iorque (EUA), em 06 de setembro de 2021.

Michael K. Williams tinha sido nomeado recentemente para os Emmy na categoria de melhor ator secundário em série dramática, pela sua interpretação de Montrose Freeman, em “Lovecraft Country” da HBO.

Conhecido por participar nas produções da HBO, o ator norte-americano, além de ser conhecido pelo seu papel em “The Wire”, interpretou Chalky White em “Boardwalk Empire”, tendo entrado ainda em séries como “Os Sopranos” e “CSI: Nova Iorque” e em filmes como “12 Anos Escravos” e o mais recente “Caça-Fantasmas”.