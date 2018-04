"O pedido de indemnização mantém-se na justiça e aquilo que sustentamos é que não há direito a qualquer indemnização. A justiça decidirá o que tiver de decidir, na certeza de que achamos absolutamente normal que os custos deste processo, na ordem das centenas de milhares de euros, venham a ser pagos. O resto não faz qualquer sentido", disse João Pedro Matos Fernandes.

O ministro do Ambiente, que falava aos jornalistas à margem da cerimónia que marcou o início da subconcessão para a operação e manutenção do Metro do Porto para o período 2018-2025, considerou que o dossier Transdev está "ultrapassado", vincando que foi feito um novo concurso do qual saiu vencedor o grupo Barraqueiro que já opera desde 01 de abril e hoje, nesta sessão, assumiu de forma formal a gestão para os próximos sete anos.

"Esta é uma parceria público-privada que tem de ser anunciada com um ano de antecedência no Jornal das Comunidades. Houve concorrentes, um ganhou, outros perderam e regressou a normalidade", reiterou Matos Fernandes.

O Metro do Porto iniciou a operação com o grupo Barraqueiro - que já liderava a ViaPorto, consórcio responsável pelo sistema de metro desde 2010 - na sequência de um contrato de subconcessão por sete anos no valor de 204,3 milhões de euros, 7,5% inferior ao preço de referência fixado para o concurso em que superou a proposta apresentada pela Mota-Engil.