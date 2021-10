“Ainda não há previsões [de reabertura]. É provável que fique toda a noite assim”, disse à agência Lusa fonte do Destacamento de Trânsito de Coimbra da GNR, pelas 20:30.

Durante a tarde de hoje, a GNR previa que circulação no IC2 poderia ser retomada depois das 17:00.

Uma fonte do Destacamento de Trânsito de Coimbra da GNR admitiu, contudo, que esse era “um prazo muito otimista” e que os trabalhos de limpeza poderão prolongar-se além das 17:00.

O despiste de um veículo pesado que derramou resina na via, junto à localidade de Sangardão, distrito de Coimbra, cerca das 07:00, implicou alterações ao trânsito, no sentido sul-norte, que tem de processar-se por percursos alternativos indicados no local por agentes da GNR.

Não resultaram feridos do acidente, que, no início, obrigou à intervenção de 16 operacionais apoiados por seis viaturas.

Entretanto, a GNR informou que a circulação na autoestrada do Norte (A1), que esteve também condicionada mais de sete horas devido à colisão entre dois camiões, a norte de Coimbra, foi “retomada com normalidade” às 14:00.

O trânsito esteve condicionado no local, desde as 07:30, na sequência de uma colisão no sentido sul-norte entre dois pesados de transporte de gás, que causou um ferido ligeiro.