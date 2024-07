O condicionamento de trânsito nesta infraestrutura rodoviária, situada no IC17/CRIL (Circular Regional Interior de Lisboa), terá início às 22:00 de segunda-feira, segundo Pedro Gonçalves, gestor da empreitada pela IP.

Em causa estão obras orçadas em 14 milhões de euros e com um prazo de execução de 275 dias.

“Para fazermos esta intervenção iremos ter forçosamente de condicionar [o trânsito]. Atualmente, por galeria, temos quatro faixas de rodagem. A partir de 08 de julho, às 22:00, irá ser dado início aos condicionamentos, ou seja, iremos reduzir, por galeria, para três faixas disponíveis. Essa duração será durante toda a fase de execução”, explicou.

O responsável indicou que, complementarmente, entre as 22:00 e as 06:00 irá proceder-se ao “corte de vias suplementares, reduzindo para duas e, eventualmente, para uma”.

Durante esse horário, “pontualmente, por um período máximo de 15 minutos, poderá haver a necessidade de cortes totais por galeria”, para se “proceder a trabalhos especiais”, nomeadamente a montagem de plataformas.

“Importa referir que todas essas alterações à circulação serão comunicadas com a devida antecedência e com o apoio e devida articulação com as forças policiais”, ressalvou Pedro Gonçalves.

Relativamente à intervenção no Túnel do Grilo, o representante referiu que se trata de uma infraestrutura “com mais de 20 anos de serviço” e que o objetivo passa por dotá-la de “equipamentos e tecnologia recentes”.

A intervenção contempla a melhoria do sistema de drenagem, a colocação de um novo pavimento e a substituição dos sistemas de iluminação, ventilação e rede de combate a incêndios.

Serão ainda colocados no túnel sistemas de deteção de matérias perigosas, de controlo de velocidades (radares), de contagem e classificação de veículos e de videomonitorização.

O Túnel do Grilo foi inaugurado em 1998 e localiza-se no lanço Olival Basto/Sacavém do IC17/CRIL, tendo atualmente um tráfego médio diário superior a 115 mil veículos.