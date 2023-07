O trânsito foi retomado no Itinerário Complementar 1 (IC1), perto de Alcácer do Sal (distrito de Setúbal), após ter sido cortado devido a um acidente com um ferido grave, revelaram hoje fontes da Proteção Civil e a GNR.

Conforme disse à Lusa a fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Litoral, o acidente, para o qual foi dado o alerta às 07:19, envolveu um camião que transportava brita e um veículo ligeiro de mercadorias.

A mesma fonte adiantou que o ferido grave foi transportado num helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) para o Hospital Garcia de Orta, em Almada, no mesmo distrito.

De acordo com a fonte da Proteção Civil, o sinistro provocou ainda um ferido ligeiro e uma outra pessoa foi assistida no local.

As operações de socorro mobilizaram 15 elementos dos Bombeiros de Alcácer do Sal, do INEM e da GNR, apoiados por cinco veículos e um helicóptero.