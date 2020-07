A Área Metropolitana de Lisboa (AML) reforçou a partir de hoje a oferta de transportes públicos, sobretudo de autocarros, permitindo que a capacidade fique a 90% da que existia no mesmo período do ano passado.

Lucília Gonçalves refere que, no Metropolitano, o distanciamento social consegue-se cumprir consoante as horas.

“Numa percentagem de zero a dez está aí um seis”, explicou, lembrando que, desde que começou a trabalhar, o “fluxo de pessoas tem vindo a aumentar” de dia para dia.

“Consigo lugar sentada no metro, mas não com o distanciamento. As pessoas ocupam os quatro lugares, tentam não tocar umas nas outras”, disse a utente, lembrando, no entanto, que antigamente às horas em que anda, não havia sequer lugar para se sentar.

“Quando entro às oito da manhã, tenho de ir mais cedo e há menos pessoas nos transportes”, referiu, sublinhando que, uma hora depois já há mais pessoas.

Daniela Oliveira também apanha o Metro na estação do Senhor Roubado para ir trabalhar no centro de Lisboa e disse à Lusa que às primeiras horas da manhã as composições e os átrios “não têm estado mal, mas às seis da tarde é pior”, apesar de “não estar cheio como antigamente, como é obvio”.

No entanto, reconhece que “para a pandemia que atravessamos não é suficiente para o distanciamento”.

“Continuam a haver pessoas na carruagem sem máscara e sabem que não têm e sabem que podem ser multadas e nada fazem”, desabafou.

A generalidade de Portugal Continental entra hoje em situação de alerta devido à pandemia de covid-19, com exceção da AML, que passará para o estado de contingência.

Dentro da AML, que é constituída por 18 municípios, 19 freguesias de cinco concelhos continuarão em estado de calamidade, já que, segundo disse o primeiro-ministro na semana passada, é onde se concentra agora “o foco de maior preocupação de novos casos [de infeção] registados”.

As 19 freguesias que vão permanecer em estado de calamidade são: Santa Clara (Lisboa), as quatro freguesias do município de Odivelas (Odivelas e as uniões de freguesias de Pontinha e Famões, Póvoa de Santo Adrião e Olival Basto, e Ramada e Caneças), as seis freguesias do concelho da Amadora (Alfragide, Águas Livres, Encosta do Sol, Mina de Água, Venteira e União de Freguesias de Falagueira e Venda Nova), seis freguesias de Sintra (uniões de freguesias de Queluz e Belas, Massamá e Monte Abraão, Cacém e São Marcos, Agualva e Mira Sintra, Algueirão-Mem Martins e a freguesia de Rio de Mouro) e duas freguesias de Loures (uniões de freguesias de Sacavém e Prior Velho, e de Camarate, Unhos e Apelação).

Nestas freguesias foram impostas medidas especiais de confinamento, como o “dever cívico de recolhimento domiciliário”, ou seja, as pessoas só devem sair de casa para ir trabalhar, ir às compras, praticar desporto ou prestar auxílio a familiares.

Os ajuntamentos ficam limitados a cinco pessoas e estão proibidas as feiras e mercados de levante.

Também hoje no terminal do Senhor Roubado a PSP estiveram elementos da Esquadra de Trânsito da Divisão Policial de Loures numa ação de sensibilização e fiscalização dos transportes públicos.

À Lusa, o chefe Romeu Germano explicou que a ação insere-se no âmbito das novas medidas que estão a ser aplicadas às 19 freguesias da AML e que tudo tem “decorrido dentro da normalidade”.

Os autocarros foram mandados parar pouco antes de chegarem ao terminal onde largam os passageiros, os agentes de autoridade entraram e explicaram aos motoristas e passageiros que se trata de uma ação de sensibilização para o uso de máscara e para que o distanciamento dentro dos transportes públicos seja cumprido.