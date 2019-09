“Além do benefício imediato oferecido, esta solução gratuita permite à TTSL ter acesso a informação sobre a utilização dos seus navios e terminais, a qual poderá ser aproveitada para identificar oportunidades de melhoria do serviço”, apontou a empresa.

O lançamento destes novos serviços digitais vai ao encontro do objetivo da empresa de “desenvolver capacidades internas para promover condições de uma experiência de viagem mais satisfatória”, disse a presidente da TTSL, oferecendo as principais necessidades de informação dos passageiros.

Lembrando que, nos últimos anos, a mobilidade urbana revelou-se mais complexa e exigente, segmentando utilizadores e colocando à empresa desafios de médio e longo prazo, Marina Ferreira defendeu que “é necessário interpretar a realidade e as tendências e desenvolver soluções adequadas”.

Estes dois novos serviços digitais permitem “uma interação mais simples, imediata e eficiente com o cliente, em todas as fases da experiência de utilização do transporte público fluvial”, reforçou a TTSL, acrescentando que “outras funcionalidades mais dinâmicas e personalizadas estão já a ser preparadas, para lançamento em breve”.