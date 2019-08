Este número representa, ainda assim, uma diminuição de 6% face ao período homólogo do ano passado.

Na rota do Mediterrâneo Ocidental, foram detetados perto de 13 mil migrantes ilegais, menos 41% do que no mesmo período de 2018, e a maioria dos quais vindos da África Subsaariana.

Por seu lado, na rota do Mediterrâneo Central, verificaram-se 4.900 travessias ilegais nos primeiros sete meses deste ano, pouco mais de um quarto do verificado no mesmo período do ano passado, e a maioria das quais referentes a cidadãos da Tunísia, Sudão e Paquistão.

Na rota migratória dos Balcãs Ocidentais, foram detetados 5.800 migrantes ilegais entre janeiro e julho deste ano, o dobro do ano anterior, sendo os migrantes afegãos e iranianos os que foram mais detetados.