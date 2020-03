O Arsenal, clube londrino que disputa a Premier League, principal campeonato inglês de futebol, divulgou um comunicado onde informou que o seu centro de treino foi fechado no seguimento do teste positivo de Covid-19 ao treinador da equipa principal do clube, o espanhol Mikel Arteta.

De acordo com o mesmo comunicado, todo o staff que esteve em contacto com o treinador dos Gunners ficará em isolamento, em linha com aquilo que são as instruções governamentais em matéria de saúde. Neste grupo de pessoas, para além do plantel principal e da equipa técnica, algumas pessoas da Hale End Academy (centro de treino da equipa sub-23 dos londrinos) também ficarão em isolamento.

Referindo que espera que aqueles que não estiveram em contacto com Arteta regressem ao trabalho nos próximos dias e que os centros de treino de Colney e Hale End vão ser sujeitos a uma limpeza profunda, a comunicação que consta do site do Arsenal cita ainda o Diretor-Geral, Vinai Venkatesham, que declarou que a prioridade dos Gunners passa pela saúde das nossas pessoas e do público em geral. "Esse é o nosso foco", disse Venkatesham, acrescentando que também que estão em "ativo diálogo com todas as pessoas relevantes para lidar com a situação de forma apropriada e que esperam regressar aos treinos e aos jogos" assim os conselhos médicos o permitam.”

Raul Sanllehi, responsável pelo futebol do clube londrino, acrescentou que Arteta e "a principal equipa [dos Gunners], jogadores e staff, receberão todo o apoio", sendo que a "recuperação completa" do treinador espanhol é, neste momento, uma "prioridade" para todos.

Arteta, por seu lado, referiu que a situação é "desapontante" e que fez o teste depois de se "sentir mal", acrescentando que voltará "ao trabalho assim que possível.”

O clube informou também que irá trabalhar em conjunto com os organismo de saúde pública inglês no sentido de definir os próximos passos a tomar relativamente às instalações e equipa, bem como com a Premier League e a Football Association no que diz respeito aos próximos jogos do campeonato inglês e da Taça de Inglaterra.

Assumindo que não poderão participar em alguns jogos programados para os próximos dias, o Arsenal informou que se encontra também a trabalhar com o objetivo de identifica pessoas que estiveram em contacto com Arteta para informar do sucedido e para sugerir as orientações da NHS (sistema de saúde inglês) nestes casos, nomeadamente o auto-isolamento.

Na sequência deste caso positivo do novo coronavírus, a Premier League emitiu também um comunicado onde anunciou que vai reunir de emergência.

"À luz do anúncio feito esta noite pelo Arsenal, confirmando que o seu treinador da primeira equipa, Mikel Arteta, testou positivo para o Covid-19, a Premier League reunirá de emergência amanhã para discutir as próximas jornadas", pode ler-se no comunicado, que também acrescenta que os orgãos da competição "não farão mais comentários até ao final dessa reunião".

No dia de hoje, a Liga e a Federação suspenderam os campeonatos portugueses de futebol (onde se inclui a Liga NOS, o principal escalão do nosso futebol) por tempo indeterminado. Também a LaLiga, principal competição de futebol espanhola, foi suspensa, na sequência do período de quarentena decretado ao plantel do Real Madrid.

O novo coronavírus responsável pelo Covid-19 foi detetado em dezembro, na China, e já provocou mais de 4.600 mortos em todo o mundo, levando a Organização Mundial de Saúde a declarar a doença como pandemia.

Em Portugal, o número de casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus que causa a doença Covid-19 subiu para 78 esta quinta-feira, mais 19 do que os contabilizados no dia anterior, anunciou esta quinta-feira a Direção-Geral da Saúde (DGS). Segundo o último boletim epidemiológico divulgado pela DGS, há ainda 637 casos suspeitos, sendo que 133 aguardam resultado laboratorial. Existem também 4.923 contactos em vigilância pelas autoridades de saúde. Mantêm-se, até ao momento, as seis cadeias de transmissão ativas.