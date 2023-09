“Na dinâmica que tem em posse, o Benfica não é só uma equipa de boa qualidade a ligar o jogo e a associar os seus jogadores para criar dificuldades ao adversário. Quando joga de uma forma mais direta, utiliza muito bem os avançados e é perigoso. Temos de estar preparados para essas duas situações”, admitiu o técnico, em conferência de imprensa.

Os ‘dragões’ chegam à Luz na liderança da prova, em igualdade pontual com o Sporting, quase dois meses depois de terem iniciado a época com uma derrota face ao Benfica na Supertaça Cândido de Oliveira (2-0), em Aveiro, num duelo com “duas partes distintas”.

“Existem outros momentos [do oponente] que também preparámos e trabalhámos. Cabe-nos colocar em campo esse plano quando temos e não temos a bola. Não nos podemos esquecer de que há uma bola e é preciso correr muito tempo de uma forma organizada, com intensidade e agressividade, para se conseguir o melhor resultado possível”, frisou, descartando ter extraído notas do único desaire consentido pelas ‘águias’ em casa, com os austríacos do Salzburgo (2-0), na primeira ronda do Grupo D da Liga dos Campeões.

O FC Porto não perde em visitas ao Benfica desde 2018/19 e impôs-se nas últimas duas épocas na Luz, mas Sérgio Conceição lembrou que as estatísticas “dizem muito pouco” e que o seu trabalho emocional junto dos jogadores antes das grandes partidas “é menor”.

“A I Liga é uma prova de regularidade. Não nos adianta estar muitíssimo bem num jogo, mas, nos outros, isso não acontecer. Esse passado recente não conta nada e o jogo vai ganhar a sua vida, dependendo do que fizermos. Há humildade suficiente para perceber que, do outro lado, está o campeão nacional, com atletas de altíssimo nível. Nós também os temos e queremos muito ganhar mais uma batalha para que, no final da época, a sua importância seja visível nos títulos conquistados, entre os quais o campeonato”, avaliou.

Desvalorizando que os ‘encarnados’ tenham feito “cerca do dobro” do investimento dos ‘dragões’ na janela de transferências de verão, o técnico deseja ver uma equipa “forte e preparada a nível motivacional”, independentemente do opositor e da prova em causa.

“Estamos no início da época e quero que a equipa evolua de uma forma positiva e seja mais forte a cada dia. Não nos podemos é esquecer que estamos no primeiro lugar do campeonato, fizemos 16 pontos em 18 possíveis e fomos o único clube português que ganhou na [ronda inicial da] ‘Champions’. Tenho noção daquilo que temos de melhorar”, assumiu.

O FC Porto, que partilha o primeiro lugar com o Sporting, ambos com 16 pontos, visita o Benfica, terceiro classificado, com 15, na sexta-feira, às 20:15, no Estádio da Luz, em Lisboa, em duelo com arbitragem de João Pinheiro, da Associação de Futebol de Braga.