De acordo com a Associated Press, a explosão aconteceu esta tarde num parque industrial na cidade de Neckarsulm, num prédio de escritórios do Lidl. O alerta foi dado às 14h50 locais.

Segundo informações da agência de notícias alemã DPA, a explosão poderá ter sido provocada por uma carta-bomba, mas ainda não há confirmação oficial.

Diz a publicação alemã Der Spiegel que, de acordo com a polícia, o prédio foi evacuado e cerca de 100 funcionários foram colocados em segurança.

Na passada terça-feira foi também registada uma explosão no departamento de mercadorias da marca Wild, pelo que as autoridades estão a averiguar se há relação entre as duas ocorrências. Neste primeiro caso, uma carta-bomba provocou ferimentos num funcionário.