O caso da jovem mãe de 17 anos junta-se aos de Dyogo Costa, de 16 anos, que morreu quando estava a caminho de um treino de futebol, de Gabriel Pereira Alves, de 18 anos, baleado enquanto esperava o autocarro para ir para a escola, e Henrico de Menezes Júnior, que foi baleado enquanto se dirigia a uma oficina para consertar a sua moto.

A morte dos quatro jovens causou comoção e vários protestos em diferentes comunidades do Rio de Janeiro.

No entanto, só nas últimas 24 horas, pelo menos quinze pessoas morreram como resultado de confrontos policiais em todo o Estado do Rio de Janeiro.

Desde que assumiu o cargo em janeiro, o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, alinhado com a política de segurança do Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, adotou uma forte retórica de combate ao crime, baseada no uso da violência.

Após a entrada de Witzel no poder estadual, o número de pessoas mortas pela polícia aumentou significativamente em comparação com anos anteriores.

Nos primeiros cinco meses do seu mandato, 731 pessoas morreram em operações policiais, um aumento de 19,1% em relação ao mesmo período do ano passado, de acordo com os últimos dados oficiais.