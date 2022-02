Trevor Noah, o ‘rosto’ do programa televisivo “The Daily Show”, no canal Comedy Central, vai ser o animador do jantar da Associação dos Correspondentes na Casa Branca, em 30 de abril.

Esta é a primeira vez que o evento, que tem tido uma periodicidade anual, é organizado desde o início da pandemia do novo coronavirus. “Trevor é um talento incrível que nos mantém a rir – e a pensar – quatro noites por semana”, afirmou, em comunicado, Steven Portnoy, o presidente da associação e repórter da CBS News Radio. “Mal podemos esperar que ele nos ajude a trazer a esta tradição centenária de Washington ‘de regresso ao normal’”. Noah também está agendado para animar a entrega dos prémios Grammy. A associação sugeriu que o presidente dos EUA, Joe Biden, em contraste com o seu antecessor, vai estar presente. Em comunicado, a associação considerou que o evento “vai oferecer a primeira oportunidade desde 2016 para a comunicação social e o presidente partilharem algumas gargalhadas por uma boa causa”. Por norma, o jantar é participado por jornalistas, políticos e celebridades, e recolhe fundos para bolsas de estudo. Porque o seu tempo é precioso. Subscreva a newsletter do SAPO 24. Subscrever Já subscrevi Porque as notícias não escolhem hora. Ative as notificações do SAPO 24. Subscrever Saiba sempre do que se fala. Siga o SAPO 24 nas redes sociais. Use a #SAPO24 nas suas publicações. Instagram