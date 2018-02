O julgamento da ação sobre a suspensão do programa “SuperNanny” iniciou-se hoje no tribunal de Oeiras com a inquirição de apenas duas testemunhas tendo sido marcadas outras duas audiências para os dias 2 e 16 de março.

A SIC suspendeu a 16 de janeiro o programa 'SuperNanny' na sequência de uma decisão do Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Oeste depois de o Ministério Público ter interposto “uma ação especial de tutela da personalidade” para que o programa não fosse exibido.

Hoje a defesa da SIC apresentou uma contestação onde defendia que a participação do Ministério Público (MP) no processo, enquanto representante das crianças que surgiram no programa, cessava a partir do momento em que estavam nomeados advogados que representavam os pais.

Segundo o advogado da estação de televisão, Tiago Félix da Costa, o MP intentou a ação em representação dos menores, mas "hoje a SIC foi confrontada com o facto de todos os menores estarem agora representados por mandatários judiciais na medida em que os representantes legais dos menores estão representados" e que a representação do MP cessa a partir do momento em que os pais têm mandatários.

A procuradora do Ministério Público, depois de ter pedido a suspensão da audiência "por um mínimo de uma hora" para análise da contestação, respondeu que existe todo um quadro legal nacional que sustenta a sua participação na defesa do superior interesse da criança, assim como convenções internacionais.