As carteiristas — de 20, 23 e 54 anos — foram detidas no dia 11 de novembro, na freguesia de Belém.

"Os polícias da investigação criminal, especialmente criados para este fenómeno itinerante, procederam à detenção deste trio, cada uma com a sua função definida", informa a PSP em comunicado.

Segundo as autoridades, as três mulheres conseguiram, "de forma astuciosa", tirar "do interior de uma mochila, que a vítima trazia às costas, uma bolsa preta que continha os seus documentos e 709 euros em valor monetário".

"Desta feita, não existindo qualquer dúvida sobre o ilícito criminal que o trio acabara de cometer, foram de imediato intercetadas, logrando a recuperação das bolsa subtraída e restituída posteriormente à sua legítima proprietária", é explicado.

A PSP refere ainda que as detidas "foram presentes à Autoridade Judiciária competente para efeitos de primeiro interrogatório judicial, sendo aplicada a medida de coação de apresentações semanais".