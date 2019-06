“O interrogatório judicial, que decorreu com auxílio de intérprete, iniciou-se pelas 10:30 [hora local, mais uma em Lisboa] do dia 01 de junho e prosseguiu durante todo o dia até às 20:18, continuando no dia seguinte às 09:00, decorrendo durante todo esse dia até às 20:04”, avançou.

A Polícia Judiciária disse que as buscas ao veleiro resultaram de uma investigação internacional, no âmbito do combate ao tráfico de estupefacientes por via marítima, levada a cabo pelo Departamento de Investigação Criminal de Ponta Delgada (ilha de São Miguel, Açores) e pela Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes.

Na execução da busca, a PJ contou com o apoio da Polícia Marítima e da Guarda Nacional Republicana.

A investigação contou com o apoio do Maritime Analysis and Operations Centre – Norcotics (MAOC-N), com sede em Lisboa, e das autoridades espanholas, francesas, italianas e montenegrinas.