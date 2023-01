“O inimigo lançou quase todas as suas principais forças na direção de Donetsk e está a manter uma ofensiva de alta intensidade”, disse Ganna Maliar na rede social Telegram, referindo-se à região a que pertence a pequena cidade de Soledar.

“Esta é uma fase difícil da guerra”, disse Maliar, acrescentando que “a luta continua”, segundo a agência francesa AFP.

Soledar, uma cidade mineira com cerca de 10.000 habitantes antes da guerra, tem sido palco, nos últimos dias, de ferozes combates entre as forças ucranianas e russas, que incluem mercenários do grupo Wagner.