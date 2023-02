As tropas russas estarão a movimentar-se no sentido de prepararem uma ofensiva gigante na região de Lugansk, de acordo com o que revelou o Instituto para o Estudo da Guerra (ISW), no seu último relatório.

"O comprometimento de elementos significativos de pelo menos três grandes divisões russas para operações ofensivas neste setor indica que a ofensiva russa começou, mesmo que as forças ucranianas estejam até agora impedindo as forças russas de obter ganhos significativos”, lê-se.

Ainda de acordo com o ISW, as operações das forças de Vladimir Putin, ao longo da linha Svatove-Kreminna, no oeste de Lugansk, “aumentaram acentuadamente na semana passada”.

Os principais avanços, até ao momento, nesta região, foram dados junto à fronteira de Kharkiv com Lugansk.

Refira-se que a nível internacional Lugansk é reconhecida como sendo parte da Ucrânia, mas em setembro do ano passado os russos auto-proclamaram a mesma região como sendo parte da Rússia.