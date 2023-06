Em entrevista à FOX News, Donald Trump explicou estar "muito ocupado" para rever todas as caixas retiradas da Casa Branca após a sua saída, em Janeiro de 2021.

"Estava com muita pressa, por isso, empacotaram as minhas coisas e fui embora. Tinha roupas e todo o tipo de itens pessoais. Tenho direto a essas caixas", afirmou Trump.

Quando perguntado sobre não ter entregue os documentos quando solicitado, Trump afirmou que quer "examinar todas as caixas. Quero tirar todos as minhas coisas pessoas. Estava muito ocupado com isso".

O Departamento da Justiça dos EUA apresentou em tribunal provas de uma gravação de áudio entre Trump e membros da sua equipa, em julho de 2021, quando já não era presidente, onde se apresentavam documentos "altamente confidenciais". Em resposta a isto, Trump afirmou que "não, era cópias de artigos jornalísticos, de revista, sobre o Irão e outros assuntos".