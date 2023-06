“A administração corrupta de Biden informou os meus advogados de que fui acusado, presumivelmente no falso caso das caixas”, escreveu Trump na sua rede social Truth Social na quinta-feira.

O antigo presidente especificou que tinha sido convocado para comparecer perante um tribunal federal de Miami, a 13 de junho, para a sua segunda acusação, depois da de março, relativa à compra do silêncio de uma atriz de filmes pornográficos em 2016.

Esta acusação, que surge numa altura em que Trump procura recuperar a Casa Branca, ocorre no âmbito do caso dos arquivos da Casa Branca, no qual é acusado de ter levado caixas inteiras de documentos, alguns deles confidenciais, quando deixou a Presidência norte-americana, após ter perdido as eleições para Joe Biden.

Segundo a agência de notícias Associated Press, o Departamento de Justiça ainda não confirmou a acusação.