A proposta de lei retoma as acusações já feitas pelo governo de Trump e por outros países ocidentais, bem como por várias organizações internacionais de defesa dos direitos humanos.

Entre estas estão a de o governo chinês perpetrar “violações graves dos direitos humanos” na província do Xinjiang, no noroeste do país, instaurando “a vigilância e o internamento de massa de mais de um milhão de uigures e membros das minorias cazaque ou quirguiz ou ainda de outras minorias muçulmanas”.

Coincidência do calendário, Trump assinou esta lei no dia em que a comunicação social revelou várias partes do livro explosivo escrito pelo seu antigo conselheiro de Segurança Nacional, John Bolton.

Segundo as partes do texto divulgadas, Trump nem sempre foi crítico do regime chinês.

“Durante o jantar de abertura do Grupo dos 20, em Osaca, em junho de 2019, apenas com a presença dos intérpretes, Xi explicou a Trump porque estava a construir os campos de concentração no Xinjiang”, escreveu Bolton no livro, que vai ser lançado na terça-feira.

“Segundo o nosso intérprete, Trump disse que Xi devia continuar a construir esses campos, porque Trump pensava que era exatamente a boa coisa a fazer”, acrescentou.