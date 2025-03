Num comentário, na rede Truth Social, a um artigo da agência noticiosa Associated Press (AP) intitulado “Zelensky diz que o fim da guerra na Ucrânia está ‘muito, muito longe'”, o Presidente dos EUA mostrou-se desapontado com a atitude do líder ucraniano.

“Isto é o pior que Zelensky poderia dizer e a América não vai tolerar isto por muito mais tempo. Era o que eu estava a dizer, este tipo não quer a paz enquanto tiver o apoio da América”, criticou Trump na mensagem.

Os comentários de Trump surgem numa altura em que os aliados dos Estados Unidos aumentam a pressão sobre Zelensky para que o líder ucraniano altere a sua postura face ao Presidente norte-americano.

Numa reunião na Sala Oval, na sexta-feira, Trump e o seu vice-Presidente, JD Vance, criticaram severamente o líder ucraniano por este não agradecer o apoio dos Estados Unidos e acusaram-no de não estar a contribuir para um cenário que torne possível um plano de paz com o Presidente russo, Vladimir Putin.

Trump discorda de Zelensky por este ter sugerido que poderá demorar muito tempo a chegar a um acordo entre a Rússia e a Ucrânia para pôr fim à guerra, mostrando profundas divergências entre os dois países sobre esta matéria.

Contudo, Zelensky, depois desse episódio na Sala Oval, continuou a oferecer uma visão positiva sobre a relação EUA-Ucrânia após a reunião na Casa Branca.

“Penso que a nossa relação (com os EUA) vai continuar, porque é mais do que uma relação ocasional”, disse Zelensky, referindo-se ao apoio de Washington nos últimos três anos de guerra.

Hoje, o conselheiro de Segurança Nacional de Trump, Mike Walz, já tinha criticado Zelensky pelo incidente ocorrido na sexta-feira na Casa Branca.

O conselheiro do Presidente norte-americano explicou que, antes da reunião em Washington, a Europa já planeava aumentar a ajuda a Kiev, pelo que Zelensky poderia ter obtido garantias económicas nesse fim de semana que teriam beneficiado não só a Ucrânia, mas “o mundo, durante uma geração”.

Numa entrevista à cadeia televisiva Fox News, Waltz questionou ainda se o Presidente ucraniano é a pessoa certa para negociar com os Estados Unidos, depois do que aconteceu na Sala Oval na sexta-feira.

“O tempo não está do lado dele para continuar este conflito para sempre. A paciência do povo norte-americano não é ilimitada. Os seus bolsos não são ilimitados, e as nossas reservas e munições não são ilimitadas”, avisou o conselheiro da Casa Branca.