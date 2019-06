O chefe de Estado norte-americano falava numa conferência de imprensa no encerramento da Cimeira do G20, que se realizou nos últimos dois dias em Osaka, no Japão, durante a qual diz ter falado com praticamente todos os seus homólogos sobre a situação na Venezuela.

Questionado pelos jornalistas sobre uma possível mudança na estratégia norte-americana para retirar Nicolás Maduro do poder na Venezuela, Donald Trump disse ter “cinco estratégias diferentes”, pelo que pode “mudar a qualquer momento”.

“Temos muitas coisas preparadas, se tivermos de chegar a isso, não nos queremos envolver ao ponto em que está pensando”, disse Trump, aos jornalistas, numa aparente referência à via militar na Venezuela.

Donald Trump abordou a situação na Venezuela nas reuniões bilaterais que manteve, à margem da Cimeira do G20, com os seus homólogos da Rússia, Vladímir Putin, e do Brasil, Jair Bolsonaro, tendo apontado que é preciso tempo para uma transição naquele país da América do Sul.

Há quase cinco meses que Donald Trump reconheceu Juan Guaidó, líder da oposição, como Presidente da Venezuela, embora Nicolás Maduro continue no poder no país.