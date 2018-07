O presidente norte-americano, Donald Trump, insistiu no domingo, dia 29, que o procurador especial Robert Mueller tem "conflitos de interesse" que deveriam impedi-lo de investigar a interferência russa na eleição de 2016, alegando que os dois tiveram uma relação de negócios.

Numa série de tweets que visaram diretamente Mueller, Trump argumentou que teve "uma relação comercial muito desagradável e polémica" com o procurador especial escolhido pelo Departamento de Justiça norte-americano para investigar uma suposta ingerência de russos nas últimas eleições dos EUA.

A mensagem marca a primeira vez que Trump se estende publicamente sobre as suas vagas denúncias a respeito da existência de conflitos de interesse de Mueller.

"Robert Mueller irá alguma vez revelar os seus conflitos de interesse em relação ao presidente Trump, incluindo o facto de que tivemos uma relação muito polémica e desagradável de negócios, [sendo] que o rejeitei como novo líder do FBI (um dia antes de ser nomeado procurador especial) e que Comey é seu amigo próximo?", escreveu Trump.

James Comey foi demitido como diretor do FBI em maio de 2017 por Trump e, desde então, foi muito crítico com o presidente.

Em janeiro, o jornal "The New York Times" publicou que Trump tentou demitir Mueller em junho de 2017, mas recuou depois do assessor da Casa Branca Don McGahn ameaçar demitir-se caso levasse o seu intento até ao fim.

O The New York Times revela que Trump citou três conflitos de interesses que — segundo ele — desqualificariam Mueller para continuar a sua investigação.

Os supostos conflitos incluem uma disputa sobre as taxas de sócios no Clube Nacional de Golfe, do qual Trump é proprietário; o trabalho para um escritório de advogados que uma vez representou o genro, Jared Kushner; e, finalmente, uma reunião para ser diretor do FBI um dia antes de ser nomeado procurador especial.