"Fiz o exame ontem à noite", disse numa conferência de imprensa na Casa Branca, depois de comentar na última sexta-feira que não precisava de fazê-lo por não apresentar sintomas.

A Casa Branca informou também este sábado que passará a verificar a temperatura de todos os que tiverem contacto próximo com Trump e com o vice-presidente americano, Mike Pence, como forma de precaução diante da pandemia do coronavírus.

"Por precaução, a verificação da temperatura agora será realizada em todos os indivíduos que tiverem contacto próximo com o presidente e o vice-presidente", disse a vice-secretária de comunicação, Judd Deere, num comunicado oficial.

O presidente norte-americano confirmou também que os voos de e para o Reino Unido e a Irlanda também serão proibidos, de forma a ajudar a conter a pandemia que se espalha rapidamente. A medida entra em vigor a partir da meia-noite de segunda-feira, horário dos EUA, conta o The Guardian.