A informação é avançada pelo jornal francês Le Point.

Segundo a publicação, Trump deverá reunir-se com o Presidente russo Vladimir Putin no dia 9 de maio, para as comemorações do fim da Segunda Guerra Mundial.

Esta não será a primeira vez que um presidente americano visita Moscovo nesta ocasião. No pós-Guerra Fria, no primeiro aniversário de dez anos do fim da Segunda Guerra Mundial após a queda do Muro, Bill Clinton respondeu ao convite de Boris Yeltsin, a 9 de maio de 1995.