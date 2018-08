Espera-se que mais de 200 jornais publiquem editoriais, esta quinta-feira, 16 de agosto, para salientar a necessidade de independência da imprensa. Nas redes sociais, o hashtag de referência é #EnemyOfNone (#InimigoDeNinguém).

A iniciativa partiu do jornal "The Boston Globe" e acontece num momento particular: o presidente norte-americano multiplica os ataques contra a imprensa, classificando regularmente de "Fake News" (notícias falsas) qualquer informação publicada pelos veículos de comunicação que lhe possam desagradar. E Trump também ganha do "mainstream" da imprensa o apelido de "inimigo".

Nesse sentido, o "Boston Globe" convoca todas as redações do país a escreverem e publicarem editoriais para denunciar "uma guerra suja contra a imprensa livre".

Para os defensores da liberdade de imprensa, esta retórica do presidente dos Estados Unidos ameaça o papel de poder compensatório dos media e põe em risco a Primeira Emenda constitucional.

Uma iniciativa limitada

"Não acho que a imprensa possa ficar de braços cruzados e sofrer. Tem que se defender, quando o homem mais poderoso do mundo tenta minar a Primeira Emenda", defende Ken Paulson, ex-editor do jornal "USA Today" e diretor do centro "First Amendment Center", no Newseum, o museu do Jornalismo situado em Washington. Este ameniza, porém, o alcance da iniciativa: "As pessoas que leem editoriais não precisam ser convencidas". "Não são elas que tentam gritar durante as reuniões presidenciais", afirmou Paulson, referindo-se ao frio acolhimento dado, com frequência, aos jornalistas da Casa Branca - como no caso da rede CNN.