Segundo a secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, hoje presente no ‘webinar’ de apresentação da nova ‘call’ Fostering Innovation in Tourism (FIT), o programa – lançado em 2016 - estará aberto até dia 21 de maio para receber candidaturas, sendo a expectativa que os acordos de investimentos possam ser firmados “ainda no mês de setembro”.

Os projetos deverão ter potencial para contribuir para o desenvolvimento da oferta turística do país, para aumentar a competitividade das empresas no setor e para melhorar a experiência do turista e subir o seu grau de satisfação.

Segundo a governante, basicamente visa dinamizar projetos inovadores de base turística através de um apoio que permita viabilizar modelos de negócios.

O investimento a realizar pela Portugal Ventures será até ao limite de 100 mil euros por projeto e as candidaturas vão estar aberto até 21 de maio.

A expectativa, segundo a governante, é que o acordo para o investimento possa ser firmado ainda no mês de setembro.

Desde o seu início, este programa já envolveu 897 'startups' e projetos, que totalizaram um investimento de 5,1 milhões de euros, a que correspondeu um incentivo de três milhões de euros.

Durante a apresentação do programa, que contou também com Sérgio Guerreiro, do Turismo de Portugal, a palavra de ordem para a retoma do setor turístico após o levantamento do estado de emergência na sequência da pandemia da covid-19 será “inovar e instigar confiança”.