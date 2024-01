Óbidos “reúne condições para ser um motor do turismo regional”, afirmou o presidente da entidade regional Turismo Centro de Portugal, Raul Almeida, na vila que hoje lançou a nova imagem gráfica da marca Óbidos.

A atualização do logótipo da vila para uma imagem mais contemporânea e que de adapta aos produtos património, história, tradição, eventos, empreendedorismo e sustentabilidade, foi hoje reconhecida pelo presidente do Turismo Centro de Portugal como “mais um passo no caminho certo daquela que já é uma marca ancora da região” e que “deveria ser um caso d estudo no que diz respeito à aposta nos eventos e iniciativa” através dos quais “consegue fomentar a atividade turística ao longo de todo o ano”.

O lançamento da nova imagem de Óbidos contribui para o aumento “das marcas distintivas da qualidade do território”, considerou Raul Almeida, convicto de que o conjunto das marcas regionais dos 100 municípios e oito comunidades intermunicipais que integram o turismo do centro são “a força motriz que torna este destino cada vez mais apelativo”.

A nova marca Óbidos, apresentada hoje publicamente na Praça da Criatividade, representou um investimento de 50 mil euros para criar “um novo logótipo com uma nova cor e associado às várias vertentes do território, mas também, uma nova estratégia do ponto de vista da comunicação”, explicou o presidente da Câmara de Óbidos, Filipe Daniel (PSD).

Além da nova imagem a Câmara prevê lançar, no final do primeiro trimestre deste ano “uma publicação municipal, em formato de jornal, com periodicidade trimestral ou semestral” para suprir a dificuldade de “com as novas tecnologias e o não se conseguir chegar a uma população mais envelhecida”, disse o autarca.

De acordo com Filipe Daniel a publicação será "não apenas um boletim municipal, mas também um espaço aberto a outras opiniões e à própria oposição” que será, depois de impresso, distribuído gratuitamente à população do concelho do dsitrito de Leiria.

A nova marca Óbidos foi lançada no âmbito das comemorações do feriado municipal da vila, comemorado no dia 11, mas cujo porgrama se estendo ao longo de todo o mês de janeiro.