O novo máximo consta da lista oficial do Instituto Meteorológico turco desta terça-feira e também foi confirmado nas redes sociais pelo ministro do Urbanismo e Ambiente, Mehmet Özhaseki, noticiou a agência Anadolu.

O governante atribuiu a temperatura anormalmente alta à onda de calor que atingiu a Turquia nos últimos dias e lembrou que a máxima histórica anterior, de 49,1 graus, tinha sido registada em julho de 2021 em Sirnak, no extremo sudeste da Anatólia.

O novo valor foi medido no município de Saricakaya, na província de Eskisehir, em Anatólia Ocidental, localizado a menos de 200 quilómetros a sudeste de Istambul.

Saricakaya fica cerca de 30 quilómetros a norte da capital daquela província, localizada 200 metros acima do nível do mar, num estreito vale fluvial ladeado em ambos os lados por cumes com montanhas de mais de mil metros de altura.

A imprensa turca noticiou na terça-feira que os termómetros atingiram na segunda-feira os 50 graus centígrados, na província de Hatay, no extremo sul, mas este valor foi posteriormente retirado dos registos oficiais, por ter sido considerada uma medição pouco fiável.

A vaga de calor que o país euro-asiático está a viver provocou também numerosos incêndios no sul e oeste da Anatólia, embora de um modo geral menores do que os ocorridos nos verões anteriores, quando as chamas destruíram enormes áreas de florestas e terrenos agrícolas.