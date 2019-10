"Após o primeiro-ministro Boris Johnson ter decidido interromper o processo de ratificação do Acordo de Retirada e a fim de evitar uma saída sem acordo, recomendarei que a UE27 aceite o pedido de extensão do Reino Unido. Para isso, proponho um procedimento escrito", escreveu no Twitter.

O presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, consulta hoje à noite os líderes de 27 Estados-membros da União Europeia sobre o pedido de adiamento da data de saída do Reino Unido para 31 de janeiro de 2020, anunciou uma porta-voz.

“O presidente do Conselho Europeu está em processo de consultar os dirigentes da União Europeia [UE] sobre o pedido de prolongamento submetido pelo Reino Unido para adiar a sua saída para 31 de janeiro de 2020”, anunciou Mina Andreeva na sua conta da rede social Twitter, depois dos deputados britânicos terem hoje recusado aprovar o calendário proposto pelo Governo britânico liderado por Boris Johnson.

“A Comissão Europeia toma nota do resultado desta tarde e espera que o Governo britânico informe sobre as próximas etapas”, acrescentou.

Os deputados rejeitaram hoje, com 322 votos contra e 308 votos a favor, o calendário proposto pelo Governo do Reino Unido que previa uma aprovação da lei de aplicação do acordo até quinta-feira, um prazo classificado como demasiado curto para debater um texto de 110 páginas.

Boris Johnson anunciou hoje que o Governo vai suspender o processo legislativo para o ‘Brexit' e acelerar os preparativos para uma saída sem acordo na sequência de uma derrota no parlamento.