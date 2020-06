A porta-voz da Casa Branca, Kayleigh McEnany, denunciou a ação do Twitter, paradoxalmente usando a rede social: "Sejamos claros sobre o que aconteceu. O Twitter rotulou um 'comportamento abusivo' quando o presidente dos Estados Unidos disse que cumpriria com a lei", escreveu.

"O Twitter disse que é 'abusivo' impedir que os manifestantes dominem o território à força para estabelecer uma zona sem lei na nossa capital", acrescentou.

Ameaça de dano

O Twitter disse à AFP esta terça-feira que tomou medidas contra a publicação de Trump porque a mensagem violou a política da empresa com "uma ameaça de dano contra um grupo identificável".

A decisão de ocultar mais um tweet de Trump intensifica uma batalha entre a Casa Branca e as redes sociais, que Trump acusa de parcialidade contra os políticos conservadores.

O presidente americano, que tem 82,4 milhões de seguidores no Twitter e usa esta rede diariamente de forma intensiva, assinou no fim de maio um decreto para limitar a liberdade das redes sociais ao decidir sobre o seu conteúdo.

O governo Trump também destacou que quer reformar uma lei que dá imunidade aos provedores de serviços na internet sobre o conteúdo publicado por outros, uma medida que pode resultar em muitos litígios.

A política do Twitter em relação a líderes mundiais exige marcar, na maioria dos casos, as mensagens que afetam os padrões da rede social, o que limita o seu alcance e evita que outros coloquem like ou façam retweet. Contudo, deixa os tweets disponíveis se forem relacionados com "assuntos atuais de importância pública".

No fim de maio, o Twitter ocultou uma publicação de Trump sobre os protestos após a morte do afro-americano George Floyd por um polícia branco, por considerar que fazia "apologia à violência".

Dias antes, a rede tinha marcado dois tweets do presidente sobre a votação por correio com a hashtag "Verifique os dados". Um porta-voz da plataforma disse então que continham "informação potencialmente enganosa sobre o processo de votação".