O Governo ucraniano pediu hoje aos residentes do leste da Ucrânia para saírem da região "agora", perante receios de uma grande e destrutiva ofensiva dos militares russos na região do Donbass, agora alvo prioritário do Kremlin.

As autoridades “apelam à população para que abandone já estes territórios e estão a fazer tudo para que as retiradas ocorram de forma organizada”, disse a vice-primeira-ministra ucraniana, Iryna Verechtchuk, citada pelo Ministério da Integração na rede Telegram. O Governo de Kiev advertiu que as pessoas têm de sair “agora” sob pena de se arriscarem a “morrer” nos próximos dias. Se o exército russo lançar um grande ataque na região, “não poderemos depois ajudar” os habitantes, avisou a representante, “porque será praticamente impossível parar os combates”. “Temos de evacuar a região enquanto essa possibilidade existe. Para já, ainda existe”, insistiu Iryna Verechtchuk, que coordena a organização dos corredores humanitários desde o início da invasão russa, em 24 de fevereiro. Os apelos surgiram também das autoridades locais da autoproclamada República Popular de Lugansk, que juntamente com Donetsk se situa no Donbass, pedindo à população que abandone a região “enquanto for seguro” e através de um dos nove corredores humanitários organizados para retirar civis. “Apelo a todos os residentes do Oblast de Lugansk: saiam enquanto for seguro”, escreveu o governador da região, Serhiy Gaidai, na rede social Telegram. A Rússia tem dito nos últimos dias que quer reposicionar as suas forças para centrar a sua ofensiva na “libertação” do Donbass, onde separatistas pró-russos lutam contra o exército ucraniano há oito anos. Na terça-feira, o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, disse que os militares russos estavam a fortalecer-se para “assumir o controlo de toda a região do Donbass” e construir “uma ponte terrestre com a Crimeia”, anexada pela Rússia em 2014. “É nesta região que a maioria das forças ucranianas estão concentradas”, indicou. A Rússia lançou em 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que matou pelo menos 1.563 civis, incluindo 130 crianças, segundo os mais recentes dados da ONU, que alerta para a probabilidade de o número real de vítimas civis ser muito maior. A guerra já causou um número indeterminado de baixas militares e a fuga de mais de 11 milhões de pessoas, das quais 4,2 milhões para os países vizinhos. A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas e políticas a Moscovo. Porque o seu tempo é precioso. Subscreva a newsletter do SAPO 24. Subscrever Já subscrevi Porque as notícias não escolhem hora. Ative as notificações do SAPO 24. Subscrever Saiba sempre do que se fala. Siga o SAPO 24 nas redes sociais. Use a #SAPO24 nas suas publicações. Instagram