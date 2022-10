A informação é adiantada pela agência Reuters, que cita um comunicado publicado no Telegram. "Todos os civis de Kherson devem abandonar imediatamente a cidade", escreve, acrescentando que também que os funcionários "de todos os departamentos e ministérios de administração civil devem atravessar hoje para a margem oeste do rio Dnieper".

As forças pró-Rússia têm instado os civis a deslocarem-se para a margem esquerda do rio Dnieper perante a contra-ofensiva ucraniana nesta região recentemente anexada por Moscovo, quando mais de 15.000 pessoas terão sido já retiradas da região ocupada de Kherson. Este aviso, porém, parece denunciar uma maior urgência no processo de evacuação.

Na quinta-feira da semana passada, 13 de outubro, o governador interino da região de Kherson nomeado por Moscovo, Vladimir Saldo, pediu à população civil da parte desse território que se encontra na margem direita do Dnieper que se dirigisse para a outra margem, perante o avanço das tropas ucranianas.

Esta quarta-feira, quando começou a retirada organizada, Saldo afirmou que, no primeiro dia, mais de 7.000 cidadãos foram transportados em ‘ferries’ para a margem esquerda do rio Dnieper.

No total, as autoridades pró-russas disseram pretender retirar entre 50.000 e 60.000 habitantes num prazo de seis dias.

Além disso, já instalaram as estruturas do poder da administração civil e militar fora da capital regional, também do outro lado do rio.