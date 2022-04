“Quando olhamos para o que está a acontecer em Bucha, as revelações sobre o que [o presidente russo Vladimir] Putin fez na Ucrânia, não parece estar longe de um genocídio na minha opinião”, afirmou o líder conservador durante uma visita nos arredores de Londres.

O Governo britânico geralmente evita usar o termo "genocídio", alegando que cabe aos tribunais decidir sobre a qualificação.

"Não tenho dúvidas de que a comunidade internacional, o Reino Unido na linha da frente, voltará a atuar em concertação para impor mais sanções e penalidades ao regime de Vladimir Putin", acrescentou.

Após vários conjuntos de medidas como resposta à invasão da Ucrânia por Moscovo, espera-se que os Estados Unidos adotem hoje, em coordenação com a União Europeia e o G7, novas sanções contra a Rússia.

Essas novas medidas seguem-se à indignação expressa pelos líderes ocidentais após a descoberta no fim de semana de centenas de corpos com roupas civis em Bucha, a noroeste de Kiev, após a retirada das tropas russas. Moscovo rejeitou qualquer responsabilidade e disse tratar-se de uma encenação.

O presidente dos EUA, Joe Biden, disse na segunda-feira que queria um "julgamento por crimes de guerra", mas disse que não era um "genocídio".

A Convenção das Nações Unidas para a Prevenção e Punição do Crime de Genocídio descreve o genocídio como um "crime cometido com a intenção de destruir, no todo ou em parte, um grupo nacional, étnico, racial ou religioso”.