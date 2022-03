“Obrigado Missão da Rússia da ONU pela vossa carta datada de 16 de março. Consulte as nossas edições sugeridas abaixo", escreveu a delegação do Canadá no Twitter, partilhando três páginas, repletas de anotações, sugestões e pedidos de explicação, redigidos a vermelho, de uma carta da diplomacia russa defendendo a resolução apresentada pela Rússia.

A carta original da Rússia começa com a frase: "Estou a entrar em contacto em relação a um assunto urgente relacionado com a terrível situação humanitária dentro e ao redor da Ucrânia". Na versão comentada da carta, a missão do Canadá incluiu no final da frase: "INSERIR: 'que nós causamos como resultado da nossa guerra e agressão ilegais'".

Nas cerca de 30 edições e sugestões feitas, as autoridades canadianas referem os bombardeamentos feitos pela Rússia a hospitais e maternidades ucranianas, os bloqueios a corredores humanitários, ataques a civis e referem-se ao projeto de resolução “humanitária” que a Rússia pretende apresentar como um documento "com zero lógica".

"Vocês acreditam que os membros da ONU realmente acreditam nisto?", refere outra anotação do Canadá.

A carta da Rússia pede aos países da ONU que deixem de lado as posições políticas para “fazer todos os esforços possíveis para minimizar as consequências humanitárias para a população civil na Ucrânia”. Mas, segundo o Canadá, esse pedido russo não faz sentido, uma vez que é a própria Rússia a atacar os mais vulneráveis.

A resolução garantiria passagem segura para países fora da Ucrânia, principalmente para pessoal médico e populações vulneráveis. “Comentário: Como você explica as forças russas sitiando cidades, impedindo civis de fugir, recusando corredores humanitários e saqueando ajuda? Por favor explique", escreve o Canadá.

A delegação canadiana termina as suas anotações com um final alternativo e sarcástico à carta da Rússia: "Ao pedir que você co-patrocine esta resolução ridícula que apresentamos no Conselho de Segurança, (...) queremos que você saiba como pouco nos importamos com a vida humana que dizimamos na Ucrânia e quanto desdém temos por vocês, membros da ONU, e por toda esta instituição”.

O embaixador da Rússia nas Nações Unidas, Vasily Nebenzya, informou hoje que não levará a votação na sexta-feira a sua proposta de resolução "humanitária" sobre a Ucrânia, um projeto que, segundo diplomatas, estava já "condenado".

"Decidimos, nesta fase, não pedir uma votação sobre o nosso projeto, mas não estamos a retirar o projeto de resolução”, indicou o embaixador russo em declarações no Conselho de Segurança da ONU.

Na mesma ocasião, a embaixadora dos Estados Unidos na ONU, Linda Thomas-Greenfield, disse ter "ficado momentaneamente satisfeita" ao saber que os russos retiravam de votação a "sua ridícula resolução humanitária, que estava condenada ao fracasso".

A resolução “humanitária” sobre a Ucrânia elaborado pela Rússia foi visto por vários diplomatas como uma "hipocrisia", tendo em conta que foi a própria Rússia a causar "esta guerra ilegal", e pela falta de apoio o projeto estaria condenado ao fracasso.

O embaixador albanês, Ferit Hoxha, afirmou que a resolução russa é da "maior hipocrisia, do tamanho da Rússia", e "deveria estar no livro de recordes do Guinness".