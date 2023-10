Antes do início da reunião ministerial da NATO, na qual Portugal está representado pela ministra da Defesa, Helena Carreiras, está previsto um novo encontro do chamado Grupo de Contacto para a Defesa da Ucrânia, composto por cerca de 50 países incluindo Portugal, para discutir o fornecimento de equipamento militar a Kiev.

Em declarações na terça-feira, a embaixadora dos Estados Unidos junto da NATO, Julianne Smith, apontou que a reunião do Grupo de Contacto terá como pontos centrais de discussão a defesa aérea e as munições, bem como "uma série de outros sistemas que são atualmente necessários" na Ucrânia.

Após esta reunião, os ministros realizam uma nova sessão do Conselho NATO-Ucrânia com o seu homólogo ucraniano, Rustem Umerov.

Os aliados vão discutir o apoio à Ucrânia em plena guerra entre o grupo islâmico palestiniano Hamas e Israel (um parceiro da NATO), iniciada no sábado passado, com a embaixadora dos Estados Unidos a declarar que o apoio que Washington prometeu a Telavive não terá impacto no apoio norte-americano a Kiev.