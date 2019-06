A vice-ministra dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, Olena Zerkal, disse aos juízes que a Rússia evita prestar contas “pelas suas muitas violações do direito internacional”.

A denúncia apresentada por Kiev perante o tribunal da ONU é dividida em duas.

Na primeira parte acusa Moscovo de fornecer apoio material às milícias separatistas que operam no leste da Ucrânia, o que seria uma violação da Convenção para a Supressão do Financiamento do Terrorismo, assinada em 1999.

O advogado Marney Cheek, da Ucrânia, apresentou alguns documentos mostrando que vários modelos de bombas utilizadas por estes grupos são de fabrico russo e nunca estiveram nos registos do exército ucraniano.

Essas armas foram usadas “para cometer atos de terrorismo em território ucraniano”, disse Cheek.