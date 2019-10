Pelo menos quatro tripulantes morreram esta sexta-feira quando um avião de carga ucraniano Antonov-12 fez uma aterragem de emergência perto do aeroporto de Lviv após desaparecer do radar, segundo as autoridades.

De acordo com a Reuters, o avião desapareceu do radar às 7h10, quando estava a 13,7 km do aeroporto. Um dos tripulantes telefonou para o serviço de emergência às 7h29 para relatar a aterragem do avião, naquele momento a 1,5 km do aeroporto. A aterragem foi feita já "em fim do combustível", disse o ministro ucraniano das Infraestruturas, Vladyslav Kryklii, no Facebook, acrescentando que o avião voava de Espanha para Lviv. O ministro refere também na publicação que iam sete pessoas a bordo e que já está a decorrer a investigação sobre o acidente, adiantando também a existência de cinco vítimas mortais.