A meta geral de redução de gases com efeito de estufa da UE até 2030 é de menos 40%, de acordo com os compromissos do acordo climático de Paris de há cinco anos. E a Comissão Europeia está sob pressão, em particular do Parlamento, para aumentar essa ambição para menos 50%, ou mesmo menos 55%.

A Agência Europeia do Ambiente salienta que, nos esforços realizados até agora, cerca de metade das reduções de emissões tiveram origem no setor de “sistemas de aquecimento e refrigeração”.

Ao contrário, os setores dos transportes e da agricultura, que representam cerca de metade das emissões fora do mercado, tiveram “reduções muito limitadas”, segundo a Agência.

As emissões ligadas ao transporte aumentam todos os anos desde 2014, observa a AEA, avisando que se os Estados-membros querem uma redução no futuro têm de tomar ou implementar medidas.

Em relação à agricultura a AEA mostra-se preocupada pelos dados que indicam que as reduções previstas são muito pequenas.

O relatório baseia-se nos números mais recentes disponíveis, de 2018, e não tiveram em consideração a saída do Reino Unido da União Europeia.