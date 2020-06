Na conferência de imprensa no final de uma videoconferência de chefes de Estado e de Governo da UE, ao ser questionada sobre o facto de alguns Estados-membros estarem a reabrir fronteiras mas não para todos os cidadãos comunitários, como é designadamente o caso da Dinamarca relativamente a Portugal, Ursula von der Leyen limitou-se a recordar as orientações já emitidas aos Estados-membros, no sentido de levantarem as restrições internas de forma indiscriminada até final de junho.

“Temos diretrizes muito claras sobre como proceder, e até ao final do mês esperamos que as fronteiras internas sejam levantadas. Há um padrão muito claro, definido também pelo Conselho dos ministros responsáveis pela gestão das fronteiras”, apontou.

Nas orientações publicadas recentemente, com vista à reabertura de todas as fronteiras internas até final do corrente mês de junho, a Comissão defendeu que “quaisquer restrições devem ser levantadas sem discriminação, para todos os cidadãos da UE e para todos os residentes desse Estado-membro, independentemente da sua nacionalidade, e devem ser aplicadas a todas as partes da União numa situação epidemiológica semelhante”.