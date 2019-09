“Nós vamos propor ao país, ao Governo e à Concertação [Social] um salário mínimo para 2020 de 660 euros”, disse o secretário-geral da UGT, Carlos Silva, em declarações aos jornalistas, após uma reunião do secretariado nacional sobre a política reivindicativa 2019/2020, que decorreu no Centro de Congressos de Portalegre.

A UGT recorda que, após o fim do congelamento do salário mínimo em 2014, se tivesse existido uma atualização com crescimentos médios de 4,7% ano, em 2019, o salário mínimo seria de 638,80 euros e não de 600 euros.

O sindicalista espera também que as entidades patronais “não sejam piegas” nos próximos anos em relação a esta matéria, apresentando, ainda, como “condição”, que se consiga atingir em 2023 um salário mínimo de, pelo menos, os 800 euros.

“Uma vez que vai voltar para a Concertação Social e que nós aplaudimos, então, também, os patrões portugueses não sejam piegas e tenham a capacidade, como já ouvi ao senhor presidente da Confederação do Turismo de Portugal, dizer que é preciso aumentar o salário mínimo. Então, que tenhamos condições na próxima legislatura de quatro anos, que se chegue a 2023, com um mínimo de 800 euros”, defendeu.

Para Carlos Silva seria também “interessante” chegar a esse valor em 2023, dando como exemplo o que se está a passar em Espanha em relação às políticas relacionadas com o salário mínimo.

“Era, efetivamente, um patamar interessante até por comparação com a vizinha Espanha. Em Portugal, costuma dizer o primeiro-ministro, quando se constipam em Espanha nós aqui também nos constipamos, ou quando dão lá um espirro constipamo-nos nós, então era bom sinal que também do ponto de vista salarial acompanhássemos o salário mínimo em Espanha que já vai para os 900 euros”, disse.