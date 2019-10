“A repugnância que tal decisão encerra constitui um ultraje à Língua Portuguesa, comum entre os nossos povos e fator de irmandade multissecular, e é um atentado à democracia, que o próprio Prémio Camões constitui, já que foram os portugueses e os brasileiros que decidiram e consagraram este Prémio”, acrescenta.

Desta forma, a UGT e os seus sindicatos pretendem, expressar a sua solidariedade “através do movimento sindical irmão do Brasil, apelando a todos os democratas brasileiros e de língua portuguesa que denunciem este atropelo e pressionem o Presidente do Brasil a cumprir a democracia”.

No dia 09 de outubro, o presidente brasileiro deu a entender que não assinará o diploma do Prémio Camões concedido ao compositor e escritor Chico Buarque, afirmando aos jornalistas que assinaria “até 31 de dezembro de 2026”, data que remete para o final de um segundo mandato presidencial, caso seja reeleito em 2022.

O compositor reagiu quase em seguida, afirmando que uma eventual não-assinatura do seu diploma do Prémio Camões, por parte do Presidente do Brasil equivalerá a uma dupla distinção.

“A não assinatura do Bolsonaro no diploma é para mim um segundo Prémio Camões”, escreveu o artista brasileiro na sua conta oficial da rede social Instagram.

Entretanto, o escritor moçambicano Mia Couto manifestou repúdio pela atitude do presidente e saudou a resposta do músico e escritor, considerando-a “genial”.

Mia Couto afirmou ainda a intenção de contactar os “colegas que foram Prémio Camões” para fazerem uma “declaração conjunta”, uma espécie de “manifesto” contra “a imbecilidade desse tipo de atitude”.