Esta quarta-feira, o rei Carlos III recebeu as jogadoras da seleção neozelandesa de râguebi, no Palácio de Buckingham, em Londres, antes de a equipa defrontar a seleção inglesa.

O encontro foi marcado por um momento caricato, que ficou registado em vídeo e que foi, posteriormente, partilhado nas redes sociais da família real.

Enquanto conversavam com o monarca, as atletas confessaram que gostariam de dar um abraço ao rei Carlos III. Surpreendido, o rei respondeu prontamente: "Um abraço? Porque não". Com grande entusiasmo, as atletas abraçaram sua alteza real.

As representantes da Nova Zelândia aproveitaram não só para fazer o registo oficial do encontro com o monarca, como ainda "tiraram uma selfie".

Recorde-se que o rei britânico é também chefe de Estado da Nova Zelândia.