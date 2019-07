Inicialmente, a PSP deteve três homens, incluindo o agente da PSP, com idades entre os 34 e os 46 anos, pelas 23:35 de domingo, na sequência de uma investigação dirigida pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal e executada pela PSP.

“Estes indivíduos foram detidos em flagrante delito, na zona do Montijo, na posse de 249.000 doses de produto estupefaciente (haxixe), que tinham adquirido no sul de Espanha”, avançou a PSP, esclarecendo que “a investigação decorria há cerca de 16 meses e seguiu todos os passos de uma organização criminosa responsável por introdução, no norte do país, de grandes quantidades daquele tipo de estupefaciente”.

No comunicado, a direção nacional da PSP afirmou que “um dos detidos é agente desta PSP, colocado no Comando Metropolitano do Porto”.

No âmbito da detenção de domingo, foram realizadas seis buscas domiciliárias e duas não domiciliárias, que resultaram na apreensão de “mais 1.000 doses de estupefaciente, 15.000 euros em dinheiro, quatro viaturas utilizadas pela organização para o desenvolvimento da sua atividade e outros artigos relevantes para o inquérito em curso”.