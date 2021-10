O acidente ocorreu quando um grupo de 28 bombeiros realizava um exercício de treino dentro da gruta "Duas Bocas", localizada numa propriedade particular no município de Altinópolis.

"O teto da gruta caiu", deixando parte do grupo preso, explicou o Corpo de Bombeiros de São Paulo no Twitter. Inicialmente, as autoridades falavam em 15 bombeiros presos.

De acordo com o jornal O Globo, cinco pessoas continuam desaparecidas e são registadas quatro vítimas mortais, duas delas mulheres.

No trabalho de resgate, dificultado pela forte chuva, participam cerca de 75 bombeiros, polícias e diversos integrantes das equipas de emergência.

Dois helicópteros da Polícia Militar estão a ajudar no transporte a partir da gruta, de difícil acesso e com risco de novo desabamento.

O governador de São Paulo, João Doria, disse no Twitter que determinou “todo o apoio e recursos necessários para o salvamento” das vítimas.

No seguimento do ocorrido, a Secretária de Estado da Administração Interna portuguesa já "contactou a representação diplomática do Brasil em Lisboa para manifestar solidariedade e preocupação com a situação vivida"

"Patrícia Gaspar - que lamenta as mortes entretanto confirmadas através dos media locais - transmitiu ainda a certeza de que estão a ser empenhados todos os esforços nas operações de resgate dos bombeiros que ainda se encontram no interior da gruta e que continuará a acompanhar", pode ler-se na nota divulgada pelo Ministério da Administração Interna.