Agora sim, podemos dizer, com propriedade, que está um calor dos diabos. Mais precisamente um calor causado por "Lúcifer".

Não a besta, o 666, o coisa ruim, o capeta, satanás, a personificação do mal. Ainda que de bom nada traga, este Lúcifer é outro. Falamos do anticiclone Lúcifer, que atinge o sul da Europa e a zona do Mediterrâneo. Tem provocado incêndios, calor extremo e deixado um rastro de morte. O Inferno na terra.

Como é que cada país está a ser afetado?

Itália: A região italiana da Sicília pode ter registado um novo recorde da temperatura mais quente na Europa – 48,8ºC. Paralelamente, os incêndios continuam a destruir hectares de floresta nesta região, assim como na Sardenha e Calábria (Sul), onde já provocaram cinco mortos e mantêm sob ameaça locais classificados como património mundial.

Grécia: Os incêndios provocaram pelo menos três mortos e destruíram mais de 100.000 hectares desde 29 de julho, um recorde desde 2007, de acordo com dados do Sistema Europeu de Informação sobre Incêndios Florestais.

Espanha: 13 comunidades estão em alerta de temperatura elevada, duas delas em risco extremo (Aragão e Catalunha), e a Agência Estatal de Meteorologia antecipa temperaturas máximas que poderão atingir os 44ºC nos próximos dias.

Tunísia: Sem registo de mortos, o país também está a braços com centenas de incêndios em várias regiões devido às altas temperaturas, que atingiram hoje 50,2ºC na cidade de Kairouan (Centro), anunciou a proteção civil daquele país africano do Mediterrâneo.

Argélia: O país do norte de África observa hoje o primeiro de três dias de luto pelas vítimas dos incêndios (69 no último balanço), mas o fogo continua sem dar tréguas na região montanhosa da Cabília (Norte). Seis migrantes, incluindo quatro crianças, morreram de sede na parte tunisina do deserto do Saara, perto da fronteira com a Argélia.

E em Portugal?

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou hoje 12 distritos de Portugal continental em aviso amarelo devido ao calor e cinco deles vão passar a aviso laranja na sexta-feira.

Segundo o IPMA, Bragança, Évora, Faro, Vila Real, Setúbal, Santarém e Lisboa vão estar sob aviso amarelo até às 16:00 de sábado.

Nos distritos de Beja, Castelo Branco, Portalegre e Braga, o aviso amarelo dura até às 12 de sexta-feira, passando depois para aviso laranja até às 17:00 de domingo, enquanto na Guarda o aviso será apenas até às 18:00 de sábado.

Também a ilha da Madeira vai estar com aviso amarelo devido às temperaturas elevadas a partir de sexta-feira e até domingo.

Na terça-feira, o IPMA indicou que os valores da temperatura máxima em Portugal continental vão subir até ao próximo fim de semana, quando devem ultrapassar os 40 graus em algumas regiões do interior, esperando-se também ao longo da semana um agravamento do risco de incêndio.

Os valores de temperatura elevados devem manter-se até domingo esperando-se que as temperaturas comecem a descer na segunda-feira, dia 16, mas com grande parte do território ainda com valores de temperatura máxima acima dos 30 graus e as regiões do interior de Castelo Branco e do Alentejo com temperaturas máximas acima dos 36 graus.

Como é que se pode proteger do calor?

A Direção-Geral da Saúde (DGS) deixa algumas recomendações:

Aumentar a ingestão de água ou sumos de fruta natural, mesmo quando não tenha sede, e evitar o consumo de bebidas alcoólicas;

Fazer refeições frias e leves e comer "mais vezes ao dia";

Utilizar roupa larga, que cubra a maior parte do corpo, chapéu de abas largas e óculos de sol;

Evitar a exposição direta ao sol, principalmente entre as 11:00 e as 17:00, manter-se em ambientes frescos arejados;

Utilizar protetor solar com fator igual ou superior a 30;

Evitar atividades que exijam “grandes esforços físicos”;

Se tem familiares idosos ou conhece pessoas que vivam isoladas, a DGS apela que os contacte e assegure a sua correta hidratação e permanência em ambiente fresco e arejado;

“Se é doente crónico ou está sujeito a terapêuticas e/ou dietas especificas, siga as recomendações do seu médico assistente ou do Centro de Contacto do SNS 24: 808 24 24 24”, recomenda a DGS.

Que medidas deve adoptar para prevenir incêndios?

Devido à subida de temperatura esperada para os próximos dias e a condições favoráveis à ocorrência e propagação de incêndios florestais, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) recorda que entre 1 de julho e 30 de setembro, o chamado período crítico, é proibido:

Fazer queimadas e queimas sem autorização;

Fumar ou fazer lume em espaços florestais;

O uso de fogo para cozinhar em espaços rurais em locais não autorizados;

O uso de alguma maquinaria agrícola, como motorroçadoras corta-matos e destroçadores. A Proteção Civil aconselha o uso de máquinas que possuam fio de nylon, sendo obrigatório o uso de dispositivos de retenção de faíscas e de tapa-chamas nos tubos de escape e chaminés de máquinas de combustão.

Em caso de incêndio deve:

Ligar de imediato para o 112;

Se não correr perigo e possuir vestuário adequado (tipicamente roupa de manga comprida, botas e luvas), tente extingui-lo com pás, enxadas ou ramos;

Se o incêndio estiver perto da sua casa, avise os vizinhos, corte o gás e molhe abundantemente as paredes e os arbustos que rodeiam a casa;

Retire a sua viatura dos caminhos de acesso ao incêndio;

Consulte a lista completa de recomendações, aqui.

